В Алматы в СИЗО водворили водителя автобуса
Он насмерть сбил пешехода.
Фото : avesta-news.kz31 января 2020, 17:08
В Алматы полиция расследует смертельный наезд автобуса на пешехода, передает zakon.kz.
В мкр. Красный трудовик пассажирский автобус сдавал назад, его водитель не заметил пешехода и наехал на него. Пострадавший скончался.
В полиции Алматы сообщили, что сейчас по факту ДТП со смертельным исходом в Следственном управлении ДП города Алматы расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.345 ч.3 УК РК.
В рамках производства будут проведены соответствующие экспертизы. Водитель автобуса в порядке ст.128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания, - сказано в сообщении.
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