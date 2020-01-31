Об этом сообщил новый премьер России Михаил Мишустин.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян награждается медалью, передает корреспондент zakon.kz.

Тиграна Саркисяна наградили медалью Столыпина первой степени. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Хочу пожелать новому составу Коллегии успехов и плодотворной работы. Позвольте от имени членов Коллегии второго состава и себя лично поблагодарить вас за доверие и поддержку, за уникальный шанс представлять интересы союза, вносить вклад в развитие Евразийской интеграции, - сказал он.

Саркисян в должности председателя Коллегии 31 января работает последний день. В феврале его пост займет представитель Беларуси Михаил Мясникович. По данным СМИ, Саркисян теперь будет работать в Евразийском банке развития в Фонде цифровых инициатив, которое занимается поддержкой оцифровки экономик стран ЕАЭС.

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