Саркисяна наградили медалью
Об этом сообщил новый премьер России Михаил Мишустин.
Фото : 24news.am31 января 2020, 17:11
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян награждается медалью, передает корреспондент zakon.kz.
Тиграна Саркисяна наградили медалью Столыпина первой степени. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Хочу пожелать новому составу Коллегии успехов и плодотворной работы. Позвольте от имени членов Коллегии второго состава и себя лично поблагодарить вас за доверие и поддержку, за уникальный шанс представлять интересы союза, вносить вклад в развитие Евразийской интеграции, - сказал он.
Саркисян в должности председателя Коллегии 31 января работает последний день. В феврале его пост займет представитель Беларуси Михаил Мясникович. По данным СМИ, Саркисян теперь будет работать в Евразийском банке развития в Фонде цифровых инициатив, которое занимается поддержкой оцифровки экономик стран ЕАЭС.
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