Упразднение корпуса "А", повышение стипендий, расчеты в ЖКХ – итоги недели

Также разработана Методика расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества.

О важных изменениях в законодательстве и жизни казахстанцев, произошедших на этой неделе, рассказывает zakon.kz.

Кадровый резерв корпуса "А" упразднят

Поправки по вопросам госслужбы предусматривают упразднение кадрового резерва корпуса "А". Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Марат Дауешов, представляя документ в Мажилисе Парламента РК.

По его словам, анализ назначений за последние два года свидетельствует, что 66% назначений осуществляются не из кадрового резерва. Это обусловлено тем, что лица, зачисленные в резерв, не всегда отвечают отраслевым потребностям госорганов. В настоящее время в резерве корпуса "А" находятся всего 26 резервистов.

Последний точечный отбор в кадровый резерв корпуса "А" проводился 2 года назад в 2017 году. Вместе с тем упразднение данного резерва позволит расширить круг претендентов на должности корпуса "А", а также оперативно заполнять указанные должности. Инициатива одобрена Резолюцией главы государства от 18 ноября 2019 года, - пояснил замглавы Агентства.

Он сообщил, что в законопроекте предлагается включить в стаж период проведения специальной проверки госслужащих.

Это связано с тем, что данные лица фактически исполняют должностные обязанности и на них распространяются все ограничения, предусмотренные для госслужащих. Однако данный период работы не засчитывается в стаж госслужбы, что отрицательно влияет при подсчете стажа госслужбы для назначений на вышестоящие должности, - считает он.

Также, по словам Дауешова, будут оптимизированы, конкурсные процедуры.

В частности, предлагается от трехэтапного конкурсного отбора перейти к двухэтапному, то есть объединить 2-й внутренний конкурс среди госслужащих всех госорганов и общий конкурс. Это позволит сократить время конкурсных процедур на 14 рабочих дней (с 46 до 32 дней) и повысить оперативность заполнения вакансий.

Рекламу алкоголя могут разрешить в СМИ

Разработан законопроект, который позволит казахстанским средствам массовой информации публиковать рекламу слабоалкогольной продукции отечественного производства, сообщил на заседании коллегии министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев.

По его словам, ведомством поставлена задача принять национальной план развития сферы информации на 2020-2023 годы.

В прошлом году министерством был разработан законопроект, направленный на совершенство законодательства в области СМИ, а также доступа к информации. Он предусматривается широкий спектр мер. Можно отдельно выделить внедрение НДС по нулевой ставке для печатных изданий, снятие запрета на рекламу товарного знака и названий слабоалкогольной продукции, произведенной на территории Казахстана. Все эти мероприятия мы ведем, но они достаточно сложно идут. Надо это признать, - сообщил Абаев.

27 сентября 2019 года на заседании общественного совета в сфере информации и общественного развития глава департамента госполитики в области СМИ МИОР РК Бахнияз Карашина сообщала, что в Казахстане предлагают снять запрет на рекламу алкогольных напитков, произведенных на территории страны, в средствах массовой информации.

Мы изучили все моменты соблюдения этой грани и баланса по ненанесению вреда по формированию здорового образа жизни. В этой связи в рамках поправок в закон о рекламе предусматривается ряд ограничений и условий для рекламы таких напитков, - отмечала глава департамента.

По ее словам, согласно законопроекту, для печатных изданий реклама не должна размещаться на первой и последней полосах газет и обложек журналов, а для телеканалов такая реклама будет разрешена с 22 часов вечера до 6 утра местного времени.

Развитие гражданского общества

Министерство информации и общественного развития разработало проект концепции развития гражданского общества в РК до 2025 года. Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Как отмечается, целью концепции является создание благоприятных условий для развития ГО и обеспечение эффективных путей взаимодействия граждан с государством в различных формах на основе равноправного партнерства.

В настоящее время институты ГО в недостаточной мере отображают общественные интересы. В связи с этим возникает необходимость их усиления. Также названы и другие проблемы гражданского общества: несовершенство законодательства, регулирующего деятельность институтов гражданского общества; низкая вовлеченность казахстанцев в работу НПО и волонтерского движения; недостаточный уровень доверия к институтам гражданского общества; недостаточная работа госорганов по привлечению институтов ГО к решению проблем и др., - говорится в документе

Так как власть и ГО имеют взаимодополняющие роли, их сотрудничество должно основываться на следующих принципах взаимодействия, которые могут включать, но не ограничиваться:

- признание государством экономического, политического и идеологического плюрализма общества;

- признание и защита государством прав человека и гражданина высшей ценностью, невмешательство государства в частную жизнь граждан;

- наличие взаимных обязанностей и ответственности ГО и государства;

- взаимный отказ общества и государства от использования насильственных и незаконных действий;

- политическая независимость гражданской инициативы;

- обеспечение права человека на свободное создание, присоединение и участие в организациях ГО по собственному выбору при осуществлении прав на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций;

- развитие многообразия форм общественного участия в законотворческом процессе и влияния на правовую политику страны и др.

В проекте отмечается, что реализация концепции будет строиться на принципах системности, последовательности и межведомственного взаимодействия.

Результатами реализации концепции должны стать:

- рост участия граждан в работе институтов гражданского общества;

- увеличение числа граждан, занятых в гражданском секторе;

- повышение уровня доверия к институтам ГО со стороны различных социальных групп;

- расширение доли граждан, участвующих в волонтёрской деятельности;

- увеличение количества активно действующих НПО и других институтов ГО;

- внедрение принципов модели «слышащего государства», доступность органов государственной власти для граждан и институтов гражданского общества;

- увеличение количества переданных госфункций в гражданский сектор и др.

Публичное обсуждение документа продлится до 7 февраля 2020 года.

Расчеты по расходам в кондоминимумах

Министерство индустрии и инфраструктурного развития разработало Методику расчета сметы расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума. Документ размещен на сайте "Открытые НПА".

Как отмечается, методика разработана с целью установления единых подходов к формированию затрат председателем объединения собственников имущества, доверенным лицом простого товарищества, управляющим многоквартирным жилым домом, управляющей компанией (исполнительный орган) и определение размера платы (взносов) собственников квартир, нежилых помещений.

Методика применяется при расчете затрат по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Так, на управление объектом кондоминиума включаются следующие расходы:

- оплата труда за ведение бухгалтерского учета, статистической и налоговой отчетности;

- оплата труда исполнительному органу за управление объектом кондоминиума;

- обязательные платежи в бюджет (налоги, отчисления и другое);

- банковские услуги;

- оплата за расчетно-кассовое обслуживание;

- расходы на содержание офиса (аренда, связь, канцелярские товары, оргтехника и ее содержание).

Услуги и работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума, оказываются субъектами сервисной деятельности на основании договоров заключаемого с Исполнительным органом, - говорится в документе.

При этом ответственность за достоверность информации и надлежащее оформление документов, предоставляемых поставщикам коммунальных услуг и иным организациям, несет исполнительный орган, заключивший договор с данными организациями.

На содержание общего имущества объекта кондоминиума включаются следующие расходы:

- дератизация, дезинсекция, дезинфекция подвальных помещений, паркингов и других мест общего пользования объекта кондоминиума;

- техническое обслуживание, локализация аварийных случаев общедомовых инженерных систем (отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, вентиляции) и оборудования объекта кондоминиума;

- подготовка общедомовых инженерных систем и оборудований к весенне-летнему и зимнему периодам;

- обеспечение санитарного состояния мест общего пользования объекта кондоминиума;

- обеспечение санитарного состояния земельного участка придомовой территории объекта кондоминиума (озеленение (посадка, уход, обрезка зеленых насаждений и газонов), санитарная очистка мусоропровода, очистка выгребных ям, уборка и побелка дворовых уборных, уборка листьев, снега и наледи, в том числе с крыши);

- приобретение, установка, сервисное обслуживание и поверка общедомовых приборов учета;

- противопожарные мероприятия, включая содержание противопожарного оборудования, приобретение и зарядку огнетушителей, осуществление специальных надписей, указателей, оформление планов и схем эвакуации и тому подобное, за исключением приобретения и установки систем противопожарной сигнализации и пожаротушения;

- текущий ремонт общего имущества объекта кондоминиума (на основании дефектного акта);

- оплату коммунальных услуг, потребленных на содержание общего имущества объекта кондоминиума.

- хозяйственные расходы (приобретение инвентаря, оборудования и другое).

Методика не предполагает наличие исчерпывающего перечня расходов субъектов сервисной деятельности по содержанию общего имущества объекта кондоминиума.

Документ также предусматривает утверждение сметы расходов по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Решение принимается на собрании собственников квартир, нежилых помещений.

При утверждении сметы расходов собственники квартир, нежилых помещений учитывают базовую долю затрат на мероприятия в структуре расходов на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума:

- на управление объекта кондоминиума – 30%;

- на содержание общего имущества объекта кондоминиума – 70%.

Публичное обсуждение документа продлится до 3 февраля 2020 года.

С начала года в Казахстане вступили в силу поправки по вопросам ЖКХ, которые предусматривают создание нового объединения взамен КСК.Собственники квартир, нежилых помещений многоквартирных жилых домов в течение одного года со дня введения в действие закона (с 7 января 2020 года) обязаны провести собрание собственников квартир, нежилых помещений многоквартирного жилого дома для принятия решения об избрании совета многоквартирного жилого дома и выбора одну из форм управления объектом кондоминиума: объединение собственников имущества или простое товарищество многоквартирного жилого дома.

Повышение стипендий

Постановлением Правительства РК от 28 января 2020 года внесены изменения в Правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования.

Так, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается:

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 26 186 тенге;

- интернам – 47 431 тенге;

- магистрантам – 66 913 тенге;

- магистрантам, обучающимся в автономной организации образования «Назарбаев Университет», - 125 000 тенге;

- докторантам – 102 498 тенге;

- слушателям резидентуры и магистрантам в области здравоохранения – 76 951 тенге;

- магистрантам Академии правосудия при Верховном суде РК, направленным на обучение из государственных органов, - на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;

- студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 21 787 тенге.

При этом государственная стипендия студентов, обучающихся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального (предусматривающие подготовку специалистов среднего звена), послесреднего образования, устанавливается на уровне 80 процентов от размера ежемесячной государственной стипендии студентов организаций образования, реализующих образовательные программы высшего образования.

Плата за обучение в частных школах

Министр образования и науки РК своим приказом от 22 января 2020 года утвердил государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования, а также предельный размер родительской платы за обучение.

Так, государственный образовательный заказ на среднее образование в частных организациях образования составил 27 059 855 000 тенге.

Предельный размер родительской платы за обучение в частных средних школах, получающих государственный образовательный заказ и реализующих:

- общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, - в размере 1 200-кратного месячного расчетного показателя, действующего на 1 января соответствующего финансового года (3 181 200 тенге);

- самостоятельно разработанные интегрированные образовательные программы, прошедшие авторизацию в Организации Международного Бакалавриата или международную институциональную аккредитацию, - в размере 2 400-кратного месячного расчетного показателя (6 362 400 тенге).

1 МРП в 2020 году составляет 2 651 тенге.



Подготовила Лариса Черненко

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