Мужчина замерз насмерть по пути на похороны замерзшего насмерть родственника

Собутыльник пошел за помощью, но потом забыл о нем.

Два родственника в разное время умерли из-за переохлаждения в Амгинском районе Якутии. Один из них замерз ночью на улице, второй — по пути на его похороны, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

По данным следствия, первый погибший, 55-летний скотник, 18 января он выпивал со знакомым и позвал его помочь в работе со скотом. Для этого им надо было преодолеть несколько километров и большую часть пути идти пешком. Приятели поймали попутную машину и добрались до нужной дороги, вышли и продолжили путь пешком.

Работник фермы был одет не по погоде и начал замерзать, собутыльник был уставший и сильно пьяный. Он не смог ему помочь, бросил на улице и пошел за помощью, но потом забыл о нем. Окоченевший труп россиянина на следующий день нашел коневод. В сообщении отмечается, что в ту ночь в этом районе температура опустилась ниже минус 40 градусов.

Родственники погибшего попросили его дядю из Якутска приехать и помочь с организацией похорон. 22 января он доехал до села, но вышел из такси раньше нужного. Он сообщил об этом сестре, однако больше на связь не выходил. Позднее прохожий обнаружил его тело недалеко от дома родственников. Медики установили, что он так же умер от переохлаждения.

По факту гибели первого мужчины возбуждено дело против его собутыльника по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). По факту второй смерти проводится доследственная проверка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!