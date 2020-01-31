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Видео о волках, двигающих в Казахстан из РФ, - недостоверное

Кто-то ложно распространяет этот материал.

Фото : соцсети31 января 2020, 18:19

Видео, распространяемое в социальных сетях и мессенджерах с текстом, что с территории России в Казахстан направляется стая волков, недостоверное. Об этом сообщил пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК Сакен Дилдахмет, передает zakon.kz.

Хотим сообщить, что данный видеоматериал является недостоверным. На видео возможно домашний скот или дикое копытное животное. Кто-то ложно распространяет этот материал, - сообщил он.

Как отмечается, государственными инспекторами Западно-Казахстанской областной территориальной инспекцией лесного хозяйства и животного мира ведутся мониторинговые работы.

В Комитете напомнили, что за распространение заведомо ложной информацией предусмотрено уголовное наказание.

Днем в соцсетях появилось сообщение о передвигающихся волках.

Коллеги, в ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба пришло официальное сообщение о том, что к границе со стороны России движется большая стая волков. Предупредите родителей, чтобы держали детей в поле зрения, ограничить прогулки, запретить рыбалку и т.д. сообщите мне о том, что сделали. Информация от ПС КНБ РК, пограничники подтвердили, - такое сообщение пересылали друг друг доверчивые казахстанцы.


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