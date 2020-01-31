Быть бюрократами не патриотично: Чего хочет добиться Верховный суд

"Суд приводящий стороны к миру – всемогущий суд". Если Казахстан не сумеет построить систему решения споров на досудебной стадии никакие реформы и законы не дадут своих плодов - Асанов.

Жакип Асанов призвал руководителя Администрации президента и депутатов поддержать инициативы Верховного суда по развитию институтов досудебного регулирования, передает корреспондент Zakon.kz.

- У Верховного суда нет цели во чтобы то ни стало разгрузить суды. Мы хотим обеспечить качество, а это невозможно сделать с такой нагрузкой на суды. В день каждый судья принимает 8 решений. Но мы все свои инициативные проекты (ночные и семейные суды, введение судебных каникул и страхового омбудсмена и так далее – от авт.) делаем не просто так. Кто-то нам может сказать, что это не компетенция Верховного суда. И что этим должны заниматься уполномоченные органы. А нет уполномоченных органов. Даже если есть по каким-то вопросам, то они активно не работают, и порождают споры в судах. А мы должны быть готовы к любой ситуации, - сказал он во время расширенного совещания судей республики по итогам работы за 2019 год.

В пример того, что может случиться, Асанов привел выступление заместителя премьер-министра Сапарбаев, который сообщил, что 75 тыс. граждан необоснованно получили АСП.

- Они предоставили не соответствующие действительности справки о доходах. Теперь эти деньги нужно взыскивать обратно. Это 75 тыс. гражданских дел. Что такое одно дело? Это судебное заседание растянувшееся не на один день. А судей, в первой инстанции ежедневно 1800 работает. И это только по АСП. Вот на заседании правительства президент дал поручение по автомашинам с номерами из стран ЕАЭС. Говорят их тоже сотни тысяч и они могут пойти в суды. Сегодня очень много микрофинансовых организаций, которые дают по 10-30 тыс. тенге в долг. Онлайн можно занять 200 тыс. тенге в долг. Люди берут кредиты. Все эти споры куда пойдут? В суды. А суд не безразмерный, - отметил председатель Верховного суда.

Продолжая свое обращение Асанов обратил внимание госслужащих, что в США 95% споров рассматривается не в судах. Там активно развиваются внесудебные институты разрешения споров, потому что государство на это обращает серьезное внимание.

- Они считают деньги, потому что суд это дорого, это долго, он не жалеет ничьих чувств, эмоций. Суд обязан вынести в пользу кого-то решение, даже если оба виноваты. Не все законы отвечают на поставленные вопросы. На многие ситуации законы не дают ответов. Это в конечном итоге это обида на государственную власть. Поэтому все ведущие юрисдицкии мира пошли по пути развития внесудебных способов решения споров, - продолжил он и привел в пример председателя суда ВКО, который проявил инициативу.

Он пригласил в Агентство госслужбы области руководителей всех государственных органов, которые вынуждают людей идти в суды. В итоге, в регионе резко снизилось количество судебных тяжб.

- То есть этой работой кто-то должен заниматься. По медиации у нас уполномоченного органа нет. Я, когда у председателей судов требую, чтобы они этим занимались, многие из них обоснованно мне возражают – "это не наша задача". Но если такими быть равнодушными, быть бюрократами... Я согласен с главой государства, что некоторые вещи нужно через колено решать, - продолжил Асанов.

При этом, он отметил, что не критикует тех, кто не хочет делать больше, чем написано в их должностных инструкция.

- Я считаю, что это не патриотично к стране и судебной системе. А патриотизм основополагающий принцип Конституции. И тот кто патриот, он будет заниматься профилактикой споров. Потому что у нас 86% всех рассматриваемых дел – гражданские споры. Люди судятся между собой вместо того, чтобы работать, производить, созидать, отдыхать – судятся. Потому что профилактикой никто не занимается. Поэтому мы на себя эту работу берем. Все эти проекты пилотные направлены на профилактику. И если завтра ГПК вы как можно быстрее примете, мы этот институт примирения быстрее пойдет, - снова обратился он с Жиенбаеву, Абдирову и Волкову.

По словам Асанова, если Администрация президента, правительство и парламент поддержит проекты и инициативы Верховного суда, сотни тысяч дел будет решать на досудебной стадии.

- У нас будет отдельный судья который будет иметь 2 недели для примирения сторон. И это будет его единственная задача. Во всех странах мира есть такие судьи, даже в странах СНГ. У судей одна задача – разрешить спор, найти истину. Но истины нет по многим делам и быть не может. Когда судятся соседи, или спорят вчерашние друзья по бизнесу или супруги, - сказал он.

Асанов привел цитату классика: "Суд приводящий стороны к миру – всемогущий суд". И добавил, что если Казахстане не сумеет построить систему решения споров на досудебной стадии "никакие реформы и наши законы не дадут своих плодов".

- Я верю только в одно , в эти проекты, и в эти законы с которыми вы нас поддержите, - заключил Асанов

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