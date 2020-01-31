Финансирование науки в Казахстане возрастет почти вдвое

Первый конкурс на грантовое финансирование проектов молодых ученых - на стадии завершения.

В Казахстане общий объем финансирования науки в ближайшие три года возрастет почти вдвое. Об этом на расширенном заседании коллегии Министерства образования и науки РК заявил Асхат Аймагамбетов, передает zakon.kz.

По словам главы МОН РК, в рамках новой госпрограммы к 2025 году планируется увеличить финансирование науки до 1% от ВВП. В центре внимания – становление новой плеяды казахстанских ученых. Первый конкурс на грантовое финансирование проектов молодых ученых - на стадии завершения. Усилены требования к компетенциям членов Национальных научных советов (ННС), обновлен их состав, определены четкие критерии отбора проектов. На сегодняшний день повышена транспарентность работы ННС. Благодаря росту финансирования науки конкурсы теперь будут проводиться ежегодно.

Он отметил, что впервые за долгие годы при поддержке Правительства РК были выделены средства на обновление научной инфраструктуры наших НИИ.

Прошедший 2019 год для системы образования и науки был крайне важным с точки зрения определения векторов дальнейшего развития. Во-первых, впервые за всю историю независимости нашей страны принят закон РК "О статусе педагога". Во-вторых, утверждена новая Госпрограмма развития образования и науки до 2025 года. В третьих, приняты нормативные-правовые акты по изменению вертикали управления системой образования, порядка назначения руководителей сферы образования, а также по изменению системы финансирования, - сообщил Асхат Аймагамбетов.

В связи с этим глава министерства поблагодарил депутатов Парламента, Администрацию Президента, Канцелярию премьер-министра, педагогическую общественность за поддержку в принятии данных стратегически важных документов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!