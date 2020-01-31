Что обсуждали премьеры стран ЕАЭС на заседании Межправсовета в Алматы

На заседании обсудили порядка 14 вопросов, отметил Саркисян.

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян рассказал о чем говорили премьер-министры на заседании Евразийского Межправсовета, который прошел в Алматы, передает корреспондент zakon.kz.

Саркисян отметил, что на заседании чиновники обсудили порядка 14 вопросов.

Одним из вопросов, которые сегодня обсуждали, было право вето. В каких случаях страна имеет возможность отказаться от права вето и передать функции наднациональному органу. Если есть такие сферы, то как их обозначить, и как повысить ответственность наднационального органа.

Это такой дискуссионный вопрос и мы надеемся, что в следующем заседании Межправсовета нам удастся прийти к согласию.

Еще одной темой для обсуждения стало снятие барьеров. В частности, премьеры говорили о применении антидемпинговых мер.

Как завершается эта процедура, какова ответственность наднационального органа в принятии решений, в каких случаях национальные правительства имеют право применять право вето. Я привожу конкретный пример, чтобы вам стало ясно относительно чего идет дискуссия. Вот эти вопросы направлены на углубление и расширение нашей интеграции, - добавил он.

В конце своей речи он поблагодарил членов Межправсовета за доверие и поддержку.

В должности председателя Коллегии Саркисян сегодня, 31 января, работает последний день. В феврале его пост займет представитель Беларуси Михаил Мясникович. По данным СМИ, Саркисян теперь будет работать в Евразийском банке развития в Фонде цифровых инициатив, которое занимается поддержкой оцифровки экономик стран ЕАЭС. Председателем Коллегии он был четыре года.

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