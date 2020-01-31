Он считает, что публикация статьи «Арабская сказка» расценивается, как попытка давления на следствие.

29 января 2020 года на сайте time.kz газеты "Время" была опубликована статья журналиста М. Козачкова "Арабская сказка", касающаяся высказываний Есенбаевой Юлии Геннадьевны по обстоятельствам проводимого досудебного расследования. Малик Есенбаев высказал свою позицию по поводу уголовного преследования Юлии Есенбаевой, которую он подозревает сразу в нескольких преступлениях, сообщает zakon.kz.

"В настоящее время ведется досудебное расследование по проверке признаков составов преступления в ряде совершенных действий Новожиловой (Есенбаевой) Юлии и иных лиц, а именно по статье 416 УК РК (по факту фальсификации доказательств по гражданскому делу), по статье 385 УК РК (по факту изготовления поддельных документов), по статье 196 УК РК (по факту сбыта имущества, добытого заведомо преступным путем), по статье 218 УК РК (по факту легализации (отмывания) денег или иного имущества, полученных преступным путем), по статье 419 УК РК (по факту ложного доноса), по статье 223 УК РК (по факту незаконного получения, разглашения или использования сведений, составляющих банковскую тайну) и по факту кражи на территории Объединенных Арабских Эмиратов".

"В рамках международного договора между Республикой Казахстан и Объеденными Арабскими Эмиратами о взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам, Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в компетентный орган Объединённых Арабских эмиратов направлен запрос по оказанию правовой помощи по запросу сведений и передаче уголовного дела по факту совершенной кражи имущества у гражданина Казахстана Есенбаева Малика на территории Объединенных Арабских Эмиратов".

Публикация статьи "Арабская сказка" в нарушение норм Конституции – статей 13 и 14, где говорится: Каждый имеет право на судебную защиту своих прав и свобод. Каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. Все равны перед законом - расценивается, как попытка давления на следственный органы, ведущие досудебное расследование, а также на сотрудников посольства и Генерального консульства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах, которые в установленном законодательстве порядке оказали консульско - правовую помощь и защиту интересов пострадавшего на территории Объединенных Арабских Эмиратов и с целью ухода таким способом от предусмотренной уголовной ответственности.

По результатам досудебного расследования будет принято процессуальное решение следственными органами, однако, приведенная в статье "Арабская сказка" информация по прекращению уголовных дел является не актуальной.

В тоже время, данная опубликованная статья также доказывает законность действий органов следствия, осуществляемых на правовой основе и направленных на объективное расследование обстоятельств совершенных преступлений.

P.S: В настоящее время в Жетысуском районном суде города Алматы рассматривается гражданское дело по иску Есенбаева М.Т. к ответчикам ТОО "Издательство "Время", журналисту Козачкову Михаилу Валерьевичу и Есенбаевой Юлии Геннадьевны, распространившим на сайте time.kz сведения, не соответствует действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. По делу назначена судебная психолого-филологическая экспертиза.

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