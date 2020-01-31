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Граждане Таджикистана и Турции устроили ДТП в Актобе

По данному дорожно-транспортному происшествию проводится проверка.

Фото : depositphotos31 января 2020, 18:55

В Актобе произошло ДТП с участием иностранцев, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс службу ДП Актюбинской области.

30 января 2020 года в 15.20 водитель легковой автомашины "Renault Logan" гражданин Республики Таджикистан, двигаясь со стороны города Аральск в направлении Хромтау, вблизи поселка Калыбай Иргизского района, допустил столкновение с грузовой автомашиной "DAF" под управлением гражданина Турции, - говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомашины "Renault Logan" и 4 пассажира госпитализирован в ЦРБ п. Иргиз0, двое из которых после оказания медицинской помощи были отпущены.

По данному дорожно-транспортному происшествию проводится проверка.

В связи с чем Департамент полиции Актюбинской области призывает всех водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий.


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