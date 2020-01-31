Погранслужба принимает меры по безопасности в аэропорту в связи с коронавирусом

Отработаны до автоматизма действия контролирующих органов при прибытии граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Погранслужба КНБ РК опровергла данные, опубликованные в СМИ, где жительница Алматы сравнила уровень досмотра пассажиров и защитные меры в аэропортах Казахстан и Китая, направленные на выявление и нераспространение коронавируса, передает zakon.kz.

В статье прозвучала критика порядка организации противоэпидемических мероприятий по коронавирусу, организованных санитарной - карантинным контролем, а также порядок проведения паспортного контроля лиц, прибывающих из-за рубежа, осуществляемом военнослужащими ПС КНБ РК. По словам алматинки, на паспортном контроле сотрудники пограничной службы сидели только в масках, без перчаток.

Однако указанные в статье сведения не отражают реальную картину дел в аэропорту. По факту несоблюдения военнослужащим пограничной службы мер предосторожности проведена внутренняя проверка, по результатам которой, факт нахождения военнослужащего без медицинских перчаток не подтвердился. В случае необходимости доказательств ПС КНБ РК готова предоставить видеоматериалы, - отметили в пресс-службе.

Там отметили, что администрацией аэропорта и должностными лицами государственных органов проведена и проводится большая работа по организации противоэпидемических мероприятий.

24 января должностными лицами ПС КНБ РК совместно с другими государственными органами принято участие в учении, организованном СЭС Алматы на транспорте, в рамках противодействия вспышке коронавируса в КНР.

Отработаны до автоматизма действия контролирующих органов при прибытии граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию. Приняты меры по обеспечению собственной безопасности и безопасности лиц, находящихся в аэропорту, - сообщили в Погранслужбе.

Также были организованы мероприятия по обеспечению должностных лиц медицинскими изделиями, обеспечивающими барьер для минимизации распространения инфекции. Все пограничные наряды при выполнении задач в пунктах пропуска имеют маски и медицинские перчатки. Проведение пограничного контроля без их применения исключено.

На данный момент военнослужащими ПС КНБ РК и должностными лица контролирующих органов в аэропорту г. Алматы приняты все соответствующие меры по организации противоэпидемических мероприятий в пункте пропуска, - подчеркнули в Погранслужбе.

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