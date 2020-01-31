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В Казахстане сократилось количество аварийных школ

95% школьников перешли на обновленное содержание образования.

Фото : informburo.kz31 января 2020, 19:04

В Казахстане ежегодно сокращается количество аварийных школ. За пять лет их количество уменьшилось в 2 раза (2015 г.- 69, 2019 г.- 31). Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на расширенном заседание Коллегии МОН РК, передает zakon.kz.

Он также рассказал, что в среднем образовании 95% учащихся перешли на обновленное содержание образования.

В этом году перейдут 11-е классы. Из года в год наши дети показывают хорошие результаты на международных интеллектуальных олимпиадах и соревнованиях. За последние три года завоевано 356 золотых, 557 серебряных и 864 бронзовые медали. 156 тысяч педагогов подтвердили квалификационные категории и получают доплату от 30 до 50%, - сказал министр.

По словам главы ведомства, открыто 70 новых частных школ на 21 тыс. мест. В 2020 году стоит задача открыть не менее
100 новых частных школ.

Все необходимые инструменты для привлечения инвесторов имеются, и сейчас требуется активное вовлечение в этот процесс акиматов. Развитие сети частных школ оправдано как с позиции решения инфраструктурных проблем, так и с позиции оптимизации расходов государственного бюджета, - сказал Асхат Аймагамбетов.


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