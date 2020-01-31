Передавать нормально работающие детсады в частные руки неправильно – глава МОН

Министерство негативно оценивает эту тенденцию и ее нужно прекратить.

Передавать хорошо работающие детские сады в частные руки неправильно. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на расширенном заседании коллегии ведомства, передает zakon.kz.

На сегодня сложилась еще одна негативная тенденция. Это передача хорошо работающих детских садов в частные руки либо в ГЧП. Это неправильная тенденция. Можно было бы понять их передачу, если бы их здание находилось в полуразрушенном или плачевном состоянии. А если же они на сегодня отлично справляются со своей деятельностью, принимают детей и работают согласно своему режиму, зачем их тогда передавать в частные руки, - сказал министр.

Он добавил, что министерство негативно оценивает эту тенденцию и ее нужно прекратить.

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