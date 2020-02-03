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"Казахтелеком" презентовал онлайн-инструмент по визуализации данных Алматы

Это лишь первый шаг в работе по анализу Больших данных для решения городских задач.

Фото : Пресс-служба "Казахтелеком"3 февраля 2020, 10:24

Платформу Big Data по визуализации данных города Алматы с помощью 3D карты презентовал "Казахтелеком" на международном форуме "Digital Almaty: цифровое будущее глобальной экономики", сообщает zakon.kz.

Данный проект реализован совместно с акиматом Алматы и предназначен для решения различных задач в области устойчивого развития города. Сама же платформа Big Data представляет собой онлайн-инструмент для визуализации, анализа и корреляции сведений об экологии, демографии и миграции населения на базе обезличенных данных оператора и горадминистрации.

Например, благодаря платформе мы видим количество школ в данном районе, и это дает нам возможность проанализировать и понять, какая у каждой из них фактическая загрузка. Также карта показывает, сколько учеников посетило занятия в этот день, и число школьников, обратившихся в медучреждения. Таким образом, можно сделать корреляцию между детьми, пропустившими школьные уроки и нуждавшимися в медицинской помощи, – рассказал главный директор по инновациям АО "Казахтелеком" Нурлан Мейрманов.

Кроме того, по словам спикера, платформа Big Data позволяет производить демографический анализ о возрастных группах, гендерном распределении, плотности населения, миграции жителей в разрезе времени суток и районов, и даже сопоставить качество воздуха с количеством зеленых насаждений в определенном районе.

При этом все данные предаются онлайн, что сокращает временные затраты. А это позволяет оперативно управлять всеми процессами. То есть фактически "Казахтелеком" разработал продукт, способный предоставлять агрегированную и обезличенную аналитику для местных исполнительных органов, для заблаговременного формирования благоприятной среды проживания горожан, а также более рационального использования городского бюджета.


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