Каждый шестой факт коррупции совершается в сфере госзакупок

Сумма ущерба по ним составила порядка 2,5 млрд тенге.

Департамент Агентства по противодействию коррупции по Акмолинской области провел семинар-совещание с сотрудниками областных управлений об анализе и исключении коррупционных рисков в сфере госзакупок и закупок в квазигосударственном секторе, передает zakon.kz.

Как отметил руководитель управления превенции и добропорядочности Департамента Бахытжан Амирханов, объем государственных закупок с каждым годом увеличивается. Так, в сравнении с 2016 годом общий бюджет увеличил затраты на эту сферу в 3 раза (с 1,4 трлн до 5,8 трлн). Уже сегодня эта сумма составляет порядка 6 трлн тенге. Это практически половина всех расходов страны (12 трлн). Такой оборот бюджетных средств соответственно порождает высокие коррупционные риски.

В настоящее время в процесс госзакупок вовлечены более 18 тысяч заказчиков и свыше 80 тысяч поставщиков по всей стране.

При этом каждый шестой факт коррупции, регистрируемый Антикоррупционной службой (305 из 1706), совершается в сфере госзакупок. Сумма ущерба по ним составила порядка 2,5 млрд тенге.

Распространенные криминальные схемы - лоббирование интересов конкретных поставщиков, махинация с техспецификацией, подписание фиктивных актов. Ключевым фактором, способствующим коррупционным проявлениям, является системность завышения цен.

Спикер отметил, что в целях выявления и устранения коррупционных рисков в данной сфере Департаментом проводится системная работа по внесению предложений и рекомендаций, в том числе законодательного характера, по результатам анализа и мониторинга, а также практическая работа по предупреждению коррупционных проявлений в сфере госзакупок и закупок квазигоссектора.

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