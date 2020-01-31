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Штормовое предупреждение объявили в Мангистауской области

Вероятность шторма 90-95%.

Фото : 24kz31 января 2020, 19:37

В Мангистауской области объявлено штормовое предупреждение с 21 ч. 31 января до 21 ч. 01 февраля 2020 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

01 февраля в Мангистауской области местами ожидается туман.

В городе Актау 01 февраля ночью и утром ожидается туман.

Вероятность шторма 90-95%.


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