Биртанов: Не все казахстанцы хотят возвращаться из Китая

Вопросы с возвратом казахстанцев из Китая правительство держит на контроле совместно с МИДом. А Минздрав держит связь со всеми гражданами, в том числе и с заболевшими, контролируя из состояние здоровья.

Фото : 24kz

Правительство прорабатывает вопрос возвращения казахстанцев из Китая чартерными рейсами. Об этом сегодня в Службе центральных коммуникаций сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz. Сейчас в КНР находится достаточно много наших граждан. По данным МИД РК, свыше 10 тысяч. Поэтому, мы авиарейсами их вывозим. Те граждане Казахстана, которые ранее приобрели билеты из Китая в Казахстан, разумеется, они обязательно должны вернуться. Мы поэтому не ограничиваем авиаперелетами, они возвращаются. Кроме того, в случае необходимости для эвакуации граждан из других регионов Китая правительство сейчас прорабатывает возврат с помощью чартерных рейсов. Никаких ограничений на возврат казахстанских граждан из других городов КНР нет. Поэтому, они могут возвращаться как рейсовыми самолетами, так и чартерными, - сказал министр в кулуарах. По его словам, вопросы с возвратом казахстанцев из Китая правительство держит на контроле совместно с министерством иностранных дел Казахстана. А Минздрав держит связь со всеми гражданами, в том числе и с заболевшими, контролируя из состояние здоровья. На сегодняшний день заболевших среди казахстанских граждан нет. По мере их желаниям мы будем возвращать, то не все хотят на самом деле хотят возвращаться. Эта работа идет в плановом порядке, - добавил Биртанов Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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