Ажиотаж с масками прокомментировал Биртанов

Производство масок в Казахстане отечественными производителями достаточное.

Ажиотаж с медицинскими масками в Казахстане прокомментировал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

Необходимость в масках есть для профилактики инфекций, передаваемых воздушно-капельным путем. На сегодня у нас такой угрозы нет, но вместе с тем есть спрос в том числе, к сожалению, ажиотаж. В результате скупаются маски и создается дефицит, заявил Биртанов.

По его словам, производство масок в Казахстане отечественными производителями достаточное, на сегодня есть практически годовой объем потребления. Кроме того на всякий случай ведутся переговоры по завозу масок из других стран и необходимое количество будет обеспечено.

Если с 6 января по сегодняшний день у нас был усиленный санитарный контроль только для прилетающих из КНР, то с сегодняшнего дня мы будем вводить усиленный контроль на границе, уведомлять пассажиров, проводить осмотр температурящих больных на всех пунктах пропуска госграниц из всех международных направлений, - объяснил министр.

Министр так же объяснил, что рекомендации насильно вывозить своих граждан нет. Поэтому граждан, которые находятся в странах, где зарегистрирована коронавирусная инфекция просят соблюдать меры предосторожности. Если они захотят вернуться, то сделают это с помощью рейсовых маршрутов.

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