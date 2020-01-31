Пять стран до часу ночи спорили и доказывали свою позицию - Султанов

Чем "старше" становится наш Союз, тем жарче дискуссии по каждому вопросу.

Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов принял участие в заседании Евразийского Межправительственного совета, сообщает zakon.kz.

"Чем "старше" становится наш Союз, тем жарче дискуссии по каждому вопросу. Накануне представители 5 стран до часу ночи спорили и доказывали каждый свою позицию. Нашим переговорщикам удалось убедить коллег по Союзу в выгодности казахстанских предложений и сегодня премьер-министры пяти стран подписали важные для развития взаимной торговли документы", - поделился министр на своей странице facebook.

Также Султанов рассказал, что они продвинули свою инициативу по пересмотру действующего порядка устранения барьеров. Теперь заместители премьер-министров на каждом заседании Совета ЕЭК будут точечно рассматривать имеющиеся барьеры. Но самое главное – вырабатывать пошаговый план по их отмене.

Это позволит, наконец, перейти от сухой констатации наличия барьеров к практической работе по их устранению. Уверен, что казахстанские предприниматели на практике почувствуют эти усилия, написал министр.

В целом же, я считаю, и наша страна неоднократно это заявляла на всех площадках ЕАЭС, что если хотим успешно развиваться, то необходимо не только консолидировать совместные усилия по устранению барьеров и препятствия, но и выстроить такую систему, которая бы не допускала их возникновение. В союзе равных конкуренция должна быть здоровой, а возможности и выгоды доступны всем! - подчеркнул он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!