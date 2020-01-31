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Появились подробности о Российских пациентах с коронавирусом

В Тюмени госпитализировали студентку, которая недавно прилетела из Китая.

Фото : Вести31 января 2020, 21:50

Опубликованы подробности о первых пациентах в России, у которых был обнаружен китайский коронавирус, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

В Тюмени с признаками ОРВИ госпитализировали китайскую студентку местного индустриального университета, которая недавно прилетела с родины. Она путешествовала в компании еще четверых молодых людей, которых также госпитализировали "на всякий случай". На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития, где та проживала. Женщина вызвала скорую, сообщив, что ее жильцы, возможно, больны коронавирусом.

Врачи в местной больнице не смогли точно определить причины заболевания, поскольку все симптомы указывали на ОРВИ, однако, по их словам, "смущали анализы мочи". Все биоматериалы направили в новосибирский научный центр вирусологии "Вектор". Там пока не смогли подтвердить коронавирус, этот диагноз поставлен девушке "под сомнением".

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Забайкалье. В краевую инфекционную больницу обратились пятеро местных жителей. Двоих - тридцатилетнего мужчину и его двухлетнюю дочь - госпитализировали. Их анализы тоже отправили в центр "Вектор", так как на месте причины болезни установить не удалось. В этом случае диагноз "коронавирус" также находится "под сомнением".

О первых случаях заражения ранее 31 января сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с вирусом. Больные находятся в Забайкалье и Тюменской области. Их состояние стабильное, без клинических проявлений и температуры.


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