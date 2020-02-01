Машина насмерть сбила лошадь и 30 овец в Жамбылской области

Под колеса автомашины попал и пастух.

Лошадь и 30 овец погибли при ДТП на трассе В Жамбылской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Из-за сильного тумана под колеса автомашины попал пастух и стадо овец, которых мужчина перегонял через дорогу. Туши животных от удара разбросало на сотни метров. Ими был усыпан целый участок трассы.

Авария, которая убила 30 овец и одну лошадь, произошла на трассе Западная Европа – Западный Китай.

Медицинская помощь потребовалась не только владельцу отары, но и самому 48-летнему водителю. В него уже после столкновения с животными въехал КамАЗ! Который двигался в том же направлении и не смог затормозить. С различными травмами оба мужчины были госпитализированы.

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