По этой причине рабочих увольняют, студентов исключают.

Тысяча жителей поселка под Алматы не могут попасть в город из-за отсутствия автобусов, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Тысяча жителей Междуреченска отрезаны от мира из-за отсутствия автобусов. Речь идёт об Илийском районе Алматинской области. По словам сельчан, в город они втридорога едут на такси. Постоянное удобство не по карману. Говорят, по этой причине рабочих увольняют, студентов исключают. Но график на автобусной остановке висит до сих пор.

Столько нервов на всё уходит. Это просто нереально. У нас много детей на руках перекладными путями добираемся до города. Есть инвалиды. Люди не доезжают до работы вовремя, увольняют с работы. Выгоняют студентов. Безработица, люди хотят работы, но просто не могут. Нам нужны эти автобусы. Очень накладно. К акиму нашему и заместителю акима я не попала. Нам сказали, что письмо отправили, больше ничего, сетует жительница села Екатерина.

В Акимате Илийского района чиновники-отказались комментировать этот вопрос.

И на вопросы ответила исполнительный директор компании-перевозчика, автобусы которой прежде курсировали на этом маршруте. На вопрос, почему автобусы перестали ездить в село Междуреченское, ответила следующее:

Да, проблема существует и не только у нас. Мало того, что для нашего автопарка, как и для наших автоперевозчиков острой проблемой является дефицит водителей. К тому же, маршрут 413 буквально заполонили нелегальные перевозчики, которые устраиваются гонки, создают аварийные ситуации. Но и никто конечно их не контролирует. Поэтому, несмотря на льготные условия, которые мы предлагаем, водители категорически отказываются обслуживать данный маршрут. Тем не менее, мы в кратчайший срок постараемся решить данную проблему, - исполнительный директор ТОО "Жедел" Вероника Майская.

Как оказалось, в компании Вероники Майской ведутся переговоры с водителями.

Сейчас мы ведём переговоры с водителями. То есть, уже встречаемся, привлекаем. Да, конечно, ведём переговоры. Вот буквально пару дней, мы решим этот вопрос, - рассказала исполнительный директор ТОО "Жедел".

Так же отметила, что с данной проблемой акимат оказывает компании поддержку.

Сказали, что вместе с нами будут бороться с этими нелегальными перевозчиками. И то есть, если мы найдём водителей, которые будут работать, обеспечат нам, конечно, то что их будут контролировать, чтоб они не курсировали вокруг наших автобусов. Я так думаю, дня 2-3 и маршрут вернут, - объяснила она.

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