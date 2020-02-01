В Китае число умерших от коронавируса увеличилось до 259

Количество заразившихся превысило 11 тысяч человек

Число заразившихся в Китае пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в субботу превысило 11,7 тысяч человек, умерли 259 жителей, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Ранее информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей опубликовал данные, согласно которым количество инфицированных превысило 11,1 тысяч человек, 258 умерли.

Согласно оглашенной статистике, первое место по числу выявленных заболеваний продолжает занимать Хубэй (более 7,1 тысяч случаев инфицирования, 249 погибших) и административный центр этой провинции город Ухань. Далее следуют провинции Чжэцзян (537 человек), Гуандун (436) и Хэнань (352 случая, два со смертельным исходом).

В Пекине уже выявлено 139 инфицированных (зарегистрирован один погибший), в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян - 59 человек, из них два умерли. Среди регионов материкового Китая, зафиксировавших наименьшее количество случаев заражения, Тибетский автономный район, провинции Цинхай, Гуйчжоу и Цзилинь, а также Синьцзян-Уйгурский автономный район. Вспышка зарегистрирована во всех основных территориальных единицах страны.

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