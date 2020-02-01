Погода без осадков сохранится 1 февраля

Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра.

По прежнему большая часть территория Казахстана будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, в связи, с чем сохраняется погода без осадков, лишь запад республики будет находится в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра.

В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами туман, в Атырауской и Западно-Казахстанской областях местами гололед. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 17-22, днем порывы 27 м/с, ночью и утром метами туман. В Актюбинской области ночью в Мугоджарском районе порывы ветра 18 м/с.

Погода в Алматы днем -1°, преимущественно облачно.

Погода в Нур-Султане днем -9°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 1 февраля.

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