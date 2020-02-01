Объявлена дата голосования по импичменту Трампа
Следующим вопросом на повестке может стать оправдание Трампа.
Сенат США отложил окончательное голосование по импичменту президенту США Дональду Трампу до среды, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Лидер большинства в сенате Митч Макконнелл предложил отложить окончательное голосование по статьям об импичменте против президента Трампа до среды, с этим решением согласилось большинство сенаторов.
Согласно графику, утвержденному верхней палатой, сенаторы теперь вернутся к судебному разбирательству по делу об импичменте в 11.00 в понедельник (23.00 по времени Нур-Султана), чтобы обсудить голосование по вынесению оправдательного или обвинительного вердикта Трампу.
Сенат США в пятницу вечером заблокировал вызов свидетелей в рамках процесса импичмента президенту Дональду Трампу, следует из итогов голосования. Против высказались 51, за - 49 сенаторов. По вопросу вызова свидетелей к демократам присоединились двое республиканцев - Митт Ромни и Сьюзан Коллин. Следующим вопросом на повестке может стать оправдание Трампа. Для республиканцев для этого имеется необходимое большинство.
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