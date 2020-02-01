Трамп ограничил въезд для граждан Кыргызстана

Кыргызстан не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

Президент США Дональд Трамп решил действовать решительно. Он ограничил выдачу виз гражданам шести стран, в том числе Кыргызстана, сообщается zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Под ограничения также попали Эритрея, Мьянма, Нигерия, Судан и Танзания. По информации Белого дома, эти страны не в состоянии проводить процедуры надлежащего управления идентификацией или не соответствуют основным требованиям национальной безопасности.

Для национальной безопасности и верховенства здравого смысла крайне важно, чтобы, если иностранное государство желает получить выгоду от иммиграции и визитов в Соединенные Штаты, оно удовлетворяло базовым условиям безопасности, изложенным американскими правоохранительными и разведывательными специалистами, — говорится в заявлении.

Ограничения касаются иммигрантов, планирующих жить в США, и не будут применяться к туристам или бизнесменам.

Ранее Трамп планиовал ограничить выдачу виз гражданам семи стран, в том числе Беларуси. В Минске отказались комментировать эту новость, сославшись на то, что белорусский МИД не получал официального уведомления от американской стороны.

В сентябре 2017 года США в качестве расширения мер национальной безопасности запретили въезд к себе гражданам Ирана, Ливии, Сомали, Сирии, Йемена, Венесуэлы, КНДР и Чада. Столь радикальный шаг был вызван невозможностью безопасного отбора иммигрантов. Запрет на въезд поможет помешать потенциальным террористам пробраться на территорию США.

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