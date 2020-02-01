В Алматы опровергли информацию о дефиците масок

Запас масок по городу заполняется ежедневно.

Из-за массовых сообщений о коронавирусе жители Алматы активно скупают маски. Однако, часто сталкиваются с их отсутствием в аптеках. В свою очередь, по информации Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг Алматы, масок хватит на всех, передает zakon.kz.

Департаментом проводится постоянный мониторинг аптек города, с целью предотвращения дефицита масок. На сегодняшний день в мегаполисе достаточное количество масок. В медучреждениях имеется более 2 млн, также в резерве - 1,3 млн одноразовых масок.

Производителем "Dolce" выпускается по 4 тысячи масок в день, запас масок по Алматы заполняется ежедневно. На сегодняшний день выполнен заказ на неделю вперед. В течении недели планируется пополнять аптеки запасом масок, - сказала руководитель Департамента контроля качества безопасности товаров и услуг города Алматы Айзат Молдагасимова.

Согласно данным Министерства здравоохранения РК, сейчас ведутся переговоры с другими производителями стран, в частности с Ираном и Кыргызстаном по поставке дополнительных масок.

Да, маски у нас в наличии, в достаточном количестве. По 20 тг обычные, а также есть угольные, у которых такая же цена. Все маски сейчас по 20 тг, - сообщили в одной из аптек города на вопрос о наличии масок.

В ряде аптек города на вопрос о наличии масок сообщили, что запас находится в достаточном объеме.

В случае ценового сговора и искусственно созданного ажиотажа власти города принимают все меры по привлечению к административной и уголовной ответственности.

При выявлении случаев завышенной цены на медицинские маски или их отсутствия в аптеках Алматы, жителям рекомендуется обращаться по следующим номерам: 382-35-36, 382-33-50.

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