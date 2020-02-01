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Павлодарец задержал молодых автоворов

Оба парней учащиеся вузов.

Фото : Pixabay1 февраля 2020, 10:43

Владелец автомобиля снял на камеру мобильного парней, вскрывших его машину. Поймал он их в 4.00 утра в микрорайоне Усолка на парковке областного диагностического центра Павлодара, передает zakon.kz.

Задержанными оказались двое молодых парней, оба 2001 года рождения, студенты вузов Павлодара. Свое нахождение в салоне автомобиля объяснили тем, что хотели просто погреться.

Они попытались сбежать, однако у них не получилось. Владелец автомобиля вызвал полицейских и передал им молодых парней.

Сейчас в отношении любителей легкой наживы начато досудебное расследование.


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