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Депутаты Кыргызстана озадачены покупкой их грецкого ореха Казахстаном

Нет четкой информации, сколько продукции ушло.

Фото : orehovod.com1 февраля 2020, 10:55

На одном заседании фракции СДПК депутат Жогорку Кенеша Айнура Осмонова обратилась с интересным вопросом. По ее словам, Казахстан закупает кыргызстанский грецкий орех и продает в другие страны, передает zakon.kz со ссылкой на Tazabek.

У вас есть информация? - спросила она депутатов при рассмотрении вопроса о развитии сельского хозяйства и реализации проектов "Финансирование сельского хозяйства (1–7)".

По ее данным, нет четкой информации.

Нет четкой информации, сколько продукции ушло. По сравнению с вами у нас есть информация, куда экспортируется грецкий орех — в Голландию и другие страны, - сказала она.

Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Амангелди Исаев отметил, что по статусу "ВСП+" требования высокие.
В прошлом году в Министерстве экономики побывала делегация, которая проанализировала лаборатории Минсельхоза.

По из заключению две наши лаборатории получили международную аккредитацию ISO17025. Наши фитосанитарные сертификаты признают свыше 70 стран, - сказал он.


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