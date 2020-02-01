Токаев отметил опыт цифровизации в России

У вас очень обширный опыт. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере - Президент.

Фото : Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил цифровизацию в России, передает zakon.kz. Об этом Глава государства сообщил во время приема премьер-министра соседнего государства Михаила Мишустина. - Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС. Тема форума была очень важная - цифровизация и искусственный интеллект . Это как раз то, чем мы занимается здесь в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас очень обширный опыт. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере, - сказал Президент Токаев на встрече. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил динамическое развитие отношений двух братских стран. - У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь, - сказал Мишустин.

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