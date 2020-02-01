Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев отметил опыт цифровизации в России

У вас очень обширный опыт. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере - Президент.

Фото : Акорда1 февраля 2020, 11:05

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил цифровизацию в России, передает zakon.kz.

Об этом Глава государства сообщил во время приема премьер-министра соседнего государства Михаила Мишустина.

- Я знаю, что вы приняли участие в заседании межправительственного совета ЕАЭС. Тема форума была очень важная - цифровизация и искусственный интеллект . Это как раз то, чем мы занимается здесь в Казахстане. Нам известно, что именно в этой области у вас очень обширный опыт. Поэтому рассчитываем на сотрудничество и в этой сфере, - сказал Президент Токаев на встрече.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил динамическое развитие отношений двух братских стран.

- У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь, - сказал Мишустин.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты