Путин передал привет Токаеву

А также самые лучшие пожелания.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече в Алматы с премьер-министром России Михаилом Мишустиным принял приглашение посетить Москву 9 мая, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Он отметил, что придает большое значение этому празднику.

Что касается 75-летия Дня Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник, - сказал Токаев.

В свою очередь, Михаил Мишустин передал привет Токаеву от Путина.

С большим удовольствием также передаю привет и самые лучшие пожелания президента РФ Владимира Путина, - сказал председатель правительства России.







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