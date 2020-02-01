Фото рухнувшего фрагмента ракеты в ЗКО появилось в Сети
На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет.
Фото : Pixabay1 февраля 2020, 11:10
Часть ракеты нашли в трех километрах от госграницы, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".
Как стало известно, фрагмент ракеты упал 30 января вблизи пешего перехода "Молодость" в Бокейординском районе ЗКО, в трех километрах от государственной границы.
Аким Бокейординского района Нурлан Рахымжанов информацию подтвердил.
- Предположительно это топливный бак, обнаружили 30 января пограничники. Россия проводила учения и предполагаем, что фрагмент ракеты прилетел оттуда. На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет, - сообщил Нурлан Рахымжанов, добавив, что уточненные данные будут после работы специалистов.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда на территории Западного Казахстана падают фрагменты российских ракет. Так, в ночь на 27 марта 2014 года на окраину поселка Шунгай Бокейординского района упал фрагмент, который позже специалисты признали куском метеорологической ракеты.
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