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Фото рухнувшего фрагмента ракеты в ЗКО появилось в Сети

На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет.

Фото : Pixabay1 февраля 2020, 11:10

Часть ракеты нашли в трех километрах от госграницы, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Как стало известно, фрагмент ракеты упал 30 января вблизи пешего перехода "Молодость" в Бокейординском районе ЗКО, в трех километрах от государственной границы.

Аким Бокейординского района Нурлан Рахымжанов информацию подтвердил.

- Предположительно это топливный бак, обнаружили 30 января пограничники. Россия проводила учения и предполагаем, что фрагмент ракеты прилетел оттуда. На месте работает опергруппа. Жертв и пострадавших нет, - сообщил Нурлан Рахымжанов, добавив, что уточненные данные будут после работы специалистов.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда на территории Западного Казахстана падают фрагменты российских ракет. Так, в ночь на 27 марта 2014 года на окраину поселка Шунгай Бокейординского района упал фрагмент, который позже специалисты признали куском метеорологической ракеты.


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