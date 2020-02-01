Хищники убили найденную в подвале Семея рысь
Создана независимая комиссия из представителей компетентных органов.
23 января в Семее в подвале жилого дома поймали рысь. К сожалению, 31 января во время кормления на рысь напал волк, передает zakon.kz.
По информации биологического центра, рысь погибла от травм несовместимых с жизнью.
Рысь, переданную на временное содержание представителями природоохранной полиции, разместили временно в вольер хищных животных, при этом потеснив, содержащегося там волка. Волк был размещен в узкой перегонке. Рысь была размещена в изолированный домик. Но для кормления волка, его приходилось выпускать в смежный вольер, так как в перегонка не была оборудована кормушкой и поилкой, а кормить с рук было небезопасно. Администрация центра, не дожидаясь решения дальнейшей судьбы рыси начала реконструкцию действующего вольера, соискав необходимые материалы для создания безопасных условий содержания и укрепления имеющейся обрешетки, - отметили в центре.
По данному ЧП создана комиссия.
31 января около 16.00 в ходе вечернего кормления хищных животных, рысь, находившаяся в домике, смежном с вольером волка, просунула лапу через обрешетку входной двери, в этот момент волк, поедавший мясо из своей кормушки, стремительно бросился к ней, схватил рысь за лапу и нанес травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего рысь незамедлительно погибла. По этому вопросу была создана независимая комиссия из представителей компетентных органов. Составлены необходимые документы. Труп животного утилизирован на скотомогильнике, согласно регламенту по утилизации животных, - уточнили в биоцентре.
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Сегодня в биологическом центре произошёл несчастный случай. От травм несовместимых с жизнью погибла рысь. Рысь, переданную на временное содержание представителями природо охранной полиции, разместили временно в вольер хищных животных, при этом потеснив, содержащегося там волка. Волк был размещен в узкой перегонке. Рысь была размещена в изолированный домик. Но для кормления волка, его приходилось выпускать в смежный вольер, так как в перегонка не была оборудована кормушкой и поилкой, а кормить с рук было небезопасно. Администрация центра, не дожидаясь решения дальнейшей судьбы рыси начала реконструкцию действущего вольера, соискав необходимые материалы для создания безопасных условий содержания и укрепления имеющейся обрешётки. 31 января около 16.00 в ходе вечернего кормления хищных животных, рысь, находившаяся в домике, смежном с вольером волка, просунула лапу через обрешётку входной двери, в этот момент волк, поедавший мясо из своей кормушки, стремительно бросился к ней, схватил рысь за лапу и нанёс травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего рысь незамедлительно погибла. По этому вопросу была создана независимая комиссия из представителей компетентных органов. Составлены необходимые документы. Труп животного утилизирован на скотомогильнике, согласно регламенту по утилизации животных. Благодарим всех неравнодушных людей, кто переживает за судьбу наших питомцев!
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