Хищники убили найденную в подвале Семея рысь

Создана независимая комиссия из представителей компетентных органов.

23 января в Семее в подвале жилого дома поймали рысь. К сожалению, 31 января во время кормления на рысь напал волк, передает zakon.kz.

По информации биологического центра, рысь погибла от травм несовместимых с жизнью.

Рысь, переданную на временное содержание представителями природоохранной полиции, разместили временно в вольер хищных животных, при этом потеснив, содержащегося там волка. Волк был размещен в узкой перегонке. Рысь была размещена в изолированный домик. Но для кормления волка, его приходилось выпускать в смежный вольер, так как в перегонка не была оборудована кормушкой и поилкой, а кормить с рук было небезопасно. Администрация центра, не дожидаясь решения дальнейшей судьбы рыси начала реконструкцию действующего вольера, соискав необходимые материалы для создания безопасных условий содержания и укрепления имеющейся обрешетки, - отметили в центре.

По данному ЧП создана комиссия.

31 января около 16.00 в ходе вечернего кормления хищных животных, рысь, находившаяся в домике, смежном с вольером волка, просунула лапу через обрешетку входной двери, в этот момент волк, поедавший мясо из своей кормушки, стремительно бросился к ней, схватил рысь за лапу и нанес травмы, несовместимые с жизнью, в результате чего рысь незамедлительно погибла. По этому вопросу была создана независимая комиссия из представителей компетентных органов. Составлены необходимые документы. Труп животного утилизирован на скотомогильнике, согласно регламенту по утилизации животных, - уточнили в биоцентре.

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