"Король ужасов" раскритиковал Facebook и удалил свою страницу

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США.

Писатель Стивен Кинг заявил, что удаляет свой аккаунт в социальной сети Facebook из-за лжи в политической рекламе и отсутствия защиты персональных данных, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Я ухожу из Facebook. Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей, - сказал Стивен Кинг.

Компания Facebook ранее попала в центр политического скандала в США. Она признала, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. После этого по линии ряда американских ведомств и конгресса США были открыты расследования, связанные с утечкой данных пользователей.

В апреле прошлого года власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения местных законов о конфиденциальности и недостаток мер по защите частной информации пользователей. А в октябре британское Управление уполномоченного по информации обязало Facebook выплатить 500 тысяч фунтов в рамках дела о защите данных. Согласно расследованию ведомства, Facebook в период с 2007 по 2014 годы некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений, однако компания не признала себя ответственной за нарушения.

В декабре 2019 года британский сайт Comparitech, специализирующийся на вопросах компьютерной безопасности, сообщил, что база данных, содержащая информацию о более чем 267 миллионах пользователей Facebook, в течение недели была доступна для скачивания на одном из хакерских форумов. Данные пользователей, в основном жителей США, включали в себя их идентификатор, номера телефонов и полные имена. Эта информация может быть использована для массовых рассылок смс-спама и фишинговых кампаний.

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