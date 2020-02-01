В Костанайской области в фотоловушку попалась волчица с GPS-передатчиком
Животное продолжает находиться на территории заповедника, несмотря на фактор беспокойства со стороны участников мониторинговых работ.
Фото : facebook1 февраля 2020, 12:19
В Наурзумском заповеднике Костанайской области в фотоловушку попала волчица со спутниковым передатчиком, передает zakon.kz со ссылкой на Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия.
Только что мы получили от нашего сотрудника Егора Тимошенко и инспекторов Наурзумского заповедника снимки с фотоловушек, установленных на территории ООПТ полмесяца назад. Какая удача - автоматическая камера зафиксировала волчицу со спутниковым передатчиком на шее, который был установлен осенью прошлого года. Животное продолжает находиться на территории заповедника, несмотря на фактор беспокойства со стороны участников мониторинговых работ, - сообщается на странице в Facebook.
АСБК с 2012 года занимается изучением влияния волков на степные экосистемы.
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