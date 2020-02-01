Call-центр по регистрации авто открыли в Алматы

Звонки на телефон call-центре принимаются в будние дни с 09:00 до 19:00 часов.

В полиции Алматы создан call-centre по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС, передает zakon.kz со ссылкой на ДП города.

Телефон "горячей линии": 8-747-080-01-56. Он функционирует специально для коммуникации с населением, в том числе и по вопросам регистрации транспортных средств из стран ЕАЭС.

Эта процедура находится на особом контроле Главы государства. Ранее МВД обнародовало пошаговый алгоритм временной регистрации автомобилей, ввезенных по состоянию на 1 февраля 2020 года гражданами Казахстана из стран ЕАЭС для личного пользования. Регистрация на эти автомобили будет действовать до 1 марта 2021 года, - сказал начальник Управления административной полиции полковник полиции Жандос Мураталиев.

Вместе с тем в ДП отметили, что звонки на телефон call-центре принимаются в будние дни с 09:00 до 19:00 часов. На все поступившие вопросы на заданную тематику будут предоставлены квалифицированные ответы.

И еще одна важная информация. Сегодня во всех СпецЦОНах города проводится прием граждан по вышеуказанному вопросу. Сотрудниками нашего подразделения организована праворазьяснительная работа. Сейчас я нахожусь в головном СпецЦОНе, расположенном в микрорайоне "Саялы" по адресу:ул. Аккайнар д. 1". С 9 часов утра консультация дана порядка 50 гражданам, - резюмировал Мураталиев.

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