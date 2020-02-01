Злоумышленники незаконно добывали мел в ЗКО
В доход государства взыскано 21,9 млн тенге.
Фото : wikimedia.org1 февраля 2020, 12:46
Прокуратурой Таскалинского района ЗКО выявила факт незаконной добычи общераспространённых полезных ископаемых, передает zakon.kz.
По информации ведомства, ТОО "Б" в 2018 году произвела незаконную добычу мела в количестве 16 тыс. куб.м. на территории Актауского сельского округа без получения права на недропользование и без разрешения на эмиссию в окружающую среду.
Были нарушены требования ст.12 Экологического кодекса и ст.52 Кодекса "О недрах и недропользовании". Досудебное расследование, начатое по ст.334 УК (Самовольное пользование недрами) в отношении директора С. прекращено по нереабилитирующим основаниям в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности, - отметили в прокуратуре.
На основании расчета оценки ущерба постановлением судебной коллегии областного суда от 22 октября 2019 года с ТОО "Б" в доход государства взыскано 21,9 млн тенге.
Исполнение судебного акта отсрочено до 6 мая.
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