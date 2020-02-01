Где в Жамбылской области можно переоформить машину с иностранными номерами

Временная регистрация на автомобили из стран ЕАЭС будет действовать до 1 марта 2021 года.

В спеццонах Жамбылской области началась временная регистрация транспортных средств. С 1 февраля в спеццонах Жамбылской области будет осуществляться прием документов и выдача техпаспортов, госномеров нового образца, передает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Владельцам транспортных средств следует учитывать:

1. Регистрации не подлежит транспортное средство с правосторонним расположением органов управления (ст. 67 ЗРК "О дорожном движении"), а также переоборудованные без отметки в СРТС (пункт 80 ТР ТС "О безопасности колесных транспортных средств").

2. Временная регистрация осуществляется гражданином РК, который приобрел транспортное средство на основании договора купли-продажи, документа о праве на наследование имущества, договора мены, дарения, а также зарегистрированного ТС на гражданина РК в иностранном государстве.

3. Для временной регистрации необходимо предоставить удостоверение личности; сбор за первичную регистрацию (требование Налогового кодекса); госпошлина за изготовление ГРНЗ (7 423 тенге); госпошлину за изготовление СРТС (3 314 тенге); ГРНЗ, СРТС и (или) регистрационные документы транспортного средства (нотариально заверенный перевод по мере необходимости), ввезенного в Республику Казахстан сдаются на хранение в СЦОН Тараза.

Документы необходимо сдать в СЦОН Тараза по адресу: ул. Толе би, 198, где после проверки на предмет угона, розыска транспорта будут выданы новые техпаспорт и госномера на автомобиль.

Временная регистрация на автомобили из стран ЕАЭС будет действовать до 1 марта 2021 года.

По возникшим вопросам временной регистрации в Управлении административной полиции Жамбылской области работает телефон "горячей линии": 8 (7262) 99-78-38.

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