Нурсултан Назарбаев встретился с Михаилом Мишустиным

Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией - Назарбаев.

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.

В ходе встречи Елбасы поздравил Михаила Мишустина с назначением на ответственную и важную должность.

Вы пришли на эту работу в очень сложное время. Ситуация сейчас непростая. Надеюсь, что ваш богатый опыт будет полезен на новой должности. Вчера вы были в Алматы, где обсуждались вопросы цифровизации и развития искусственного интеллекта, - сказал он.

Нурсултан Назарбаев отметил, что с момента обретения независимости Казахстан выстраивал добрососедские отношения с Российской Федерацией.

Все годы моей работы я старался укреплять сотрудничество между Казахстаном и Россией. И я считаю, что сегодня наши двусторонние отношения являются образцовыми. Я очень хочу, чтобы так оставалось всегда, - сказал Первый Президент Казахстана.

В свою очередь Михаил Мишустин поблагодарил Елбасы за встречу и передал теплые слова приветствия от имени президента Российской Федерации Владимира Путина.

- Свой первый зарубежный визит я символично начинаю с Казахстана. Нас связывают очень добрые отношения. Пользуясь случаем, хочу передать самые наилучшие пожелания от президента Российской Федерации, - сказал председатель Правительства.

Во время встречи стороны подробно обсудили текущее состояние и перспективы углубления сотрудничества в рамках ЕАЭС, а также остановились на вопросах реализации проектов по инфраструктурному развитию и дальнейшему укреплению торговых отношений между странами континента.

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