Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил - Елбасы
Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.
Фото : Elbasy.kz1 февраля 2020, 13:33
Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.
В ходе беседы Елбасы подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства.
Нурсултан Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.
Ваша работа требует высокой ответственности. Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил. От этого зависит стабильность нашего государства, - сказал Первый Президент Казахстана.
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