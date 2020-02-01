Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил - Елбасы

Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.

Председатель Совета Безопасности Нурсултан Назарбаев встретился с министром обороны Нурланом Ермекбаевым, передает zakon.kz со ссылкой на Elbasy.kz.



В ходе беседы Елбасы подчеркнул важную роль Вооруженных сил в деле обеспечения безопасности и стабильности государства.

Нурсултан Назарбаев указал на необходимость поддержания боеготовности армии, обеспечения модернизации и технологического совершенствования Вооруженных сил страны.

Ваша работа требует высокой ответственности. Народ должен быть уверен в возможностях Вооруженных сил. От этого зависит стабильность нашего государства, - сказал Первый Президент Казахстана.

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