На трассе Жанаозен-Кызылсай три человека погибли в ДТП с трактором

На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.

На трассе Жанаозен-Кызылсай столкнулись легковой автомобиль и трактор. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 февраля примерно в 07:00, передает zakon.kz со ссылкой на Лада.

В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что три человека погибли, один - пострадал. Его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу.

На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.

- Три человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, и еще один молодой человек 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу, - сообщили в пресс-службе.

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