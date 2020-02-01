На трассе Жанаозен-Кызылсай три человека погибли в ДТП с трактором
На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.
Фото : inbusiness.kz1 февраля 2020, 13:34
На трассе Жанаозен-Кызылсай столкнулись легковой автомобиль и трактор. Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 февраля примерно в 07:00, передает zakon.kz со ссылкой на Лада.
В пресс-службе управления здравоохранения Мангистауской области сообщили, что три человека погибли, один - пострадал. Его доставили в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу.
На место выехали две бригады Скорой медицинской помощи.
- Три человека скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью, и еще один молодой человек 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга был госпитализирован в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу, - сообщили в пресс-службе.
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