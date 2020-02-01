Марат Тажин вручил верительные грамоты президенту Чехии
Казахстан, по словам президента Чехии, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.
Посол Казахстана в Чехии Марат Тажин вручил верительные грамоты президенту страны Милошу Земану, передает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.
В ходе состоявшейся встречи Милош Земан отметил перспективы двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Казахстан, по словам президента Чехии, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.
В свою очередь, посол Казахстана Марат Тажин выразил благодарность чешской стороне за поддержку международных инициатив Казахстана, а также в вопросах экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.
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