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Марат Тажин вручил верительные грамоты президенту Чехии

Казахстан, по словам президента Чехии, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.

Фото : МИД РК1 февраля 2020, 13:58

Посол Казахстана в Чехии Марат Тажин вручил верительные грамоты президенту страны Милошу Земану, передает zakon.kz со ссылкой на МИД РК.

В ходе состоявшейся встречи Милош Земан отметил перспективы двустороннего политического, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Казахстан, по словам президента Чехии, является одной из приоритетных стран для Чехии в СНГ и Центральной Азии.

В свою очередь, посол Казахстана Марат Тажин выразил благодарность чешской стороне за поддержку международных инициатив Казахстана, а также в вопросах экономического, политического и гуманитарного сотрудничества.


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