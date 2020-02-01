Жители Петропавловска возмутились массовой вырубкой деревьев

Они считают, что вырубка ведется без учета климатических условий региона.

В Петропавловске прокуратура признала незаконной и остановила массовую вырубку деревьев, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

В городе повальная вырубка деревьев велась с середины января.

Неравнодушные жители собрали подписи под письмом в защиту зеленых насаждений, адресованном в филиал партии Nur Otan и областной департамент экологии и природопользования.

Мы требуем, чтобы власти прекратили повальную вырубку деревьев! Все, кто причастен к уничтожению зеленого фонда Петропавловска, вторгаются в жизненное пространство каждого из нас, принося непоправимый вред обществу в целом, - говорится в обращении.

Инициаторы отмечают, что на заседании общественного совета горожане не получили от властей вразумительного ответа по этому вопросу.

Вся работа по озеленению города ведется в авральном режиме без научно-практической базы, исходя их собственных представлений чиновников по этому вопросу, а также без учета географических и климатических условий нашего региона и мнения горожан. Так, в период с 16 по 18 января были уничтожены все деревья по улице Горького, а это 40-50 стволов. Ликвидируют даже молодые деревья, а на улице Брусиловского вообще вопиющий случай: спилили недавно посаженные деревья и саженцы, - возмущаются горожане.

Они потребовали "привлечь к изучению ситуации все компетентные органы, специалистов и экспертов для тщательного и независимого разбирательства".

В результате прокуратурой Северо-Казахстанской области был рассмотрен вопрос законности вырубки деревьев на территории города Петропавловска.

Все мероприятия по спилу деревьев приостановлены. Установлено, что вырубка (спил) деревьев произведена в нарушение Правил содержания и защиты зеленых насаждений на территории городов и населенных пунктов Северо-Казахстанской области. По допущенным нарушениям в акимат города внесен акт прокурорского надзора, - рассказали в пресс-службе надзорного органа.

К слову, аким Петропавловска Булат Жумабеков на своей странице в Facebook ранее заверял, что вырубаются исключительно гнилые и аварийные деревья.

Мнение о том, что в городе выпиливают деревья все подряд, неверно. Если бы вы видели какие деревья выпиливают, то, думаю, поняли бы, для чего это делается. Они практически все сгнили изнутри, и при наших порывах ветра, в большинстве своем, эти деревья падают и представляют опасность для жителей, в чем мы убедились в прошлом году, - отметил градоначальник.

Поэтому, по словам акима, приняты меры по предупреждению ЧП и подготовке к посадке саженцев на улицах города весной.

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