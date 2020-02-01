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Далай-лама рассказал о способе борьбы с коронавирусом

Начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией.

Фото : miraman.ru1 февраля 2020, 14:16

Группа буддистов обратилась к Далай-Ламе за духовным советом касательно мер по сдерживанию распространения коронавируса. Он не растерялся и порекомендовал буддистам как можно чаще читать мантру Тары, передает zakon.kz со ссылкой на фонд "Сохраним Тибет".

В ответ Его Святейшество заявил, что начитывание мантры Тары может стать одним из способов борьбы с эпидемией. Его Святейшество поделился своей голосовой записью начитывания этой мантры и порекомендовал произносить ее как можно чаще. При этом подчеркивается, что совет духовного лидера основан на буддийских традиционных верованиях и предназначен для практикующих буддистов, - говорится в сообщении.

Эпицентр вспышки неизвестного ранее вируса находится в КНР – инфекция в кратчайшие сроки распространилась не только в Китае, но и по всему миру. Однако, Китай призвал не создавать панику из-за коронавируса.


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