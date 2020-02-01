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Подросток погиб в пожаре в частном доме Уральска

Мальчик скончался до приезда скорой.

Фото : Pixabay1 февраля 2020, 14:29

1 февраля в частном доме по улице Ташкентская произошел пожар. По словам соседей, предположительно взорвался газовый баллон, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Поступило сообщение о пожаре. На месте происшествия работали десять человек личного состава. Произошло обрушение кровли, причины и ущерб устанавливаются. По предварительной информации газ им отключили пять дней назад, - рассказал начальник управления снижения рисков бедствий и контроля в области гражданской защиты ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев.

По словам соседей, в доме жила семья из пяти человек. Погиб подросток 15 лет.

Вызов поступил в 11.36. Пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.


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