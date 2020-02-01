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Двое детей отравились угарным газом в Алматы из-за неисправной печи

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Фото : ДЧС Алматы1 февраля 2020, 14:38

Шестилетний и трехмесячный ребенок отравились угарным газом в частном жилом доме в Алатауском районе Алматы, передает zakon.kz со ссылкой на ДЧС города.

Было установлено, что хозяин дома не прочистил и не подготовил печь к отопительному периоду.

По словам медиков, пострадавшие дети находятся в удовлетворительном состоянии. Они получили отравление легкой степени, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В ДЧС напомнили, что в декабре и январе инспекторы Алатауского отдела по ЧС проводили беседу о соблюдении правил безопасности с жителями дома.

С сентября прошлого года пожарные совместно с волонтерами ​ обошли все взятые на учет дома. В январе 2020 года повторно пройдено​ 50 тысяч домов, проведено 500 сходов, рейдов с МПС, с выдачей рекомендаций.


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