Работница фармацевтической компании задержана за рассылки о коронавирусе

Искренне раскаивается в содеянном.

Полицейские Актюбинской области задержали работника фармацевтической компании, распространившую ложную информацию о коронавирусе, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе мониторинга социальных сетей 29 января выявлен факт распространения заведомо ложной информации посредством социальной сети "Whatsapp". В ходе проведения проверочных мероприятий личность женщины, распространившей голосовое сообщение установлена. Ею оказалась 37-летняя работница фармацевтической компании.

В ходе допроса она признала факт распространения ею заведомо ложной информации, в котором искренне раскаивается в содеянном. Сейчас Департаментом полиции начато досудебное расследование ст. 274 ч. 2 УК РК.

Вместе с тем, Департамент полиции Актюбинской области напоминаем об уголовной ответственности за распространение ложных сведений.

Согласно ст. 274 ч. 2 УК РК, распространение заведомо ложной информации посредством СМИ и информационно-коммуникационных сетей наказывается штрафом в размере до 3 тысяч МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо лишением свободы на тот же срок.

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