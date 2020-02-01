Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео

Несколько полицейских пытаются успокоить нетрезвого человека.

Инцидент между полицейскими и мужчиной произошел в ночь с 31 января на 1 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

На пульт "102" поступил вызов о том, что возле кафе "ДОС" в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.

- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ДП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!