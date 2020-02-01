Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео
Несколько полицейских пытаются успокоить нетрезвого человека.
Фото : Pixabay1 февраля 2020, 15:45
Инцидент между полицейскими и мужчиной произошел в ночь с 31 января на 1 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.
На пульт "102" поступил вызов о том, что возле кафе "ДОС" в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.
- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ДП.
Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!
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