Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Конфликт полицейских и мужчины сняли на видео

Несколько полицейских пытаются успокоить нетрезвого человека.

Фото : Pixabay1 февраля 2020, 15:45

Инцидент между полицейскими и мужчиной произошел в ночь с 31 января на 1 февраля, передает zakon.kz со ссылкой на lada.kz.

На пульт "102" поступил вызов о том, что возле кафе "ДОС" в селе Атамекен Мунайлинского района области мужчина в нетрезвом состоянии препятствует дорожному движению.

- Мужчину задержали и отвезли в районный отдел полиции для установления личности. Было проведено освидетельствование. На кадрах видеоролика мужчина в нецензурной форме общается с посетителями кафе. В отношении нарушителя составлен протокол по статье 440 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". После этого мужчину забрали родственники, - сообщили в пресс-службе ДП.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты