Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Избитый пенсионер открыл стрельбу по дебоширам в подъезде

В больнице находятся двое пострадавших.

Фото : riafan.ru1 февраля 2020, 15:50

В Санкт-Петербуге пенсионер открыл стрельбу из ружья по пьяным мужчинам в подъезде, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Фонтанка».

Инцидент произошел ночью 1 февраля на Ириновском проспекте.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в подъезде одного из жилых домов около четырех ночи было шумно. Трое молодых мужчин возрастом от 27 до 33 лет распивали в подъезде. Пьяные крики мешали заснуть 62-летнему пенсионеру. В какой-то момент его нервы сдали, и он вышел к веселящимся. За замечание был избит. Обиды не стерпел – сходил домой за ружьем, зарядил и три раза выстрелил по обидчикам. Попал одному в руку.

В итоге госпитализированы двое – один из молодых людей с легким огнестрельным ранением и пенсионер со следами побоев. Уголовное дело пока не возбуждено.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты