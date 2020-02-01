Избитый пенсионер открыл стрельбу по дебоширам в подъезде

В больнице находятся двое пострадавших.

В Санкт-Петербуге пенсионер открыл стрельбу из ружья по пьяным мужчинам в подъезде, сообщает zakon.kz со ссылкой на «Фонтанка».

Инцидент произошел ночью 1 февраля на Ириновском проспекте.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в подъезде одного из жилых домов около четырех ночи было шумно. Трое молодых мужчин возрастом от 27 до 33 лет распивали в подъезде. Пьяные крики мешали заснуть 62-летнему пенсионеру. В какой-то момент его нервы сдали, и он вышел к веселящимся. За замечание был избит. Обиды не стерпел – сходил домой за ружьем, зарядил и три раза выстрелил по обидчикам. Попал одному в руку.

В итоге госпитализированы двое – один из молодых людей с легким огнестрельным ранением и пенсионер со следами побоев. Уголовное дело пока не возбуждено.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!