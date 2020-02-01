Астроном снял на видео взрыв метеора над Уралом
Наблюдать яркий полёт болида можно было сразу в нескольких регионах.
Фото : news.ru1 февраля 2020, 16:52
Астроному удалось запечатлеть взорвавшийся над Уралом суперболид, сообщает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Камера запечатлела зрелищное падение метеора в Свердловской области в ночь на 30 января в 04:13 по времени Нур-Султана. Впечатляющие кадры уникального явления показал уральский астроном Илья Янковский.
По его словам, вспышка болида была настолько яркой, что его можно было наблюдать не только в Свердловской области, но и в Челябинской, Курганской, Тюменской и Омской.
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